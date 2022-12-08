كرويف: فرينكي دي يونغ ليس للبيع وهو مهم في برشلونة

خرج مدير نادي برشلونة يوردي كرويف عن صمته خلال الأيام الماضية بخصوص نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ ، وأكد للصحافة أن اللاعب ليس للبيع وبأنه مفتاح أساسي للعب في البارسا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول الشائعات حول مستقبل النجم الهولندي فرينكي دي يونغ مع برشلونة، حيث سبق وأن انطلقت الكثير من الأحاديث خلال فترة الانتقلات الصيفية حول اعتزام النادي الكتالوني بيع اللاعب خاصة مع المبالغ الضخمة التي عرضتها الأندية لقاء خدماته وأبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كرويف يؤكد أن فرينكي دي يونغ ليس للبيع وبرشلونة لن تفاوض في ذلك

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن تصريحات يورغي كرويف مدير برشلونة بخصوص نجم الوسط فرينكي دي يونغ ومستقبله مع النادي الإسباني.

وقال كرويف: "فرينكي دي يونغ ليس للبيع، فهو مفتاح أساسي للعب لدينا، وما كان يتم تداوله سابقًا حول بيعه فهو أمر من الماضي وانتهى، هو الآن هنا في البارسا وهو مهم جدًا لنا".

وختم كرويف تصريحاته: "في نهاية الصيف الماضي وبعد انتهاء النقاش والمحادثات حول قانون اللعب النظيف، دي يونغ بقي هنا ولم يرحل، وهو يحب برشلونة جدًا".

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