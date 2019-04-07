كلوب: أنا سعيد في ليفربول ولا أفكر بالرحيل

يورغن كلوب

أكد يورغن كلوب سعادته التامة بتدريب ليفربول واستعداده للاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني الألماني لصحيفة "فيلت" وأكد خلالها أنه لا داعي بالنسبة له للرحيل عن الريدز في الوقت الراهن.

وقال كلوب: "لدي يمتد مع ليفربول حتى 2022، ولا يوجد أي إحساس بضرورة إنهائه، لا يجب أن يعتقد أي أحد أني سأترك ليفربول قريباً.

"لا أعرف ما سيحدث بعد ليفربول، أمامي مشوار طويل للغاية حتى إنتهاء علاقتي بالنادي، أنا سعيد للغاية هنا ولدي مشروع فريق بمتوسط أعمار رائع، لا يزال بإمكاننا العمل معاً لوقت طويل.

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"ما زلت أتابع جميع مباريات بوروسيا دورتموند، في مواجهتهم أمام فولفسبورغ كنت أقود تمريناً فجاء مساعدي وأخبرني بالنتيجة هناك وبنتيجة بايرن ميونيخ وفرايبورغ، سعدت كثيراً حينها، وذلك لم يتغير بعد".

يذكر أن الأسطورة الألمانية فرانتز بيكنباور كان قد حث بايرن ميونيخ على استقطاب كلوب في أقرب وقت ممكن لخلافة المدير الفني الحالي نيكو كوفاتش.