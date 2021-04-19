كلوب: على صلاح أن يكون أنانياً

امتدح يورغن كلوب مدرب ليفربول هداف الفريق محمد صلاح.

ويحتل المصري المركز الثاني حالياً في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً وبفارق هدفين عن هاري كاين المتصدر.

وقال كلوب تعليقاً على ما يقدمه "مو": "لدى لاعبي كرة القدم 15 عاماً، وربما 17 أو 18 خلال مسيرتهم الاحترافية حينما يكونون في قمة لياقتهم البدنية، وبالتالي يرغب كل لاعب في تحقيق ما أمكن خلال هذه الفترة.

"أغلبهم لا يفوز بالحذاء الذهبي بالطبع، إذا فزت به مرة، فهذا إنجاز مميز، وإذا ظفرت به مرتين، يكون إنجازاً عظيماً، لكن الفوز به مرة ثالثة أمر لم ينجح الكثيرون في تحقيقه.

"على المهاجمين أن يكونوا أنانيين، لم يسبق لي أن قابلت مهاجماً غير أناني، قد تكون أكثر شخص لطيف في العالم، لكنك تريد تسجيل الأهداف في نهاية المطاف، وهذا يعني أنك لن ترى لاعبين آخرين يرتدون نفس قميصك، صلاح يسجل الأهداف بشكل غريزي، إنه يريد التسجيل، وهذا أمر طوره في وقت لاحق من مسيرته".