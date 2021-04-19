مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان لضم النصيري

عاد يوسف النصيري هداف إشبيلية للدخول في دائرة اهتمامات عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد فشل ويست هام يونايتد في استقطاب الدولي المغربي في يناير، بات هداف الفريق الأندلسي محط اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد وفقاً لتقارير إسبانية.

وما يشجع الأندية المهتمة بضم النصيري أن قيمة الصفقة لن يتجاوز الـ 40 مليون جنيه استرليني، علماً بأن المهاجم يرتبط بعقد مع ناديه الأندلسي يمتد حتى صيف عام 2025.

يذكر أن النصيري سجل 16 هدفاً خلال 31 مباراة لإشبيلية في الدوري الإسباني هذا الموسم.