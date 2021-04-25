كلوب: ليفربول يجب أن يغضب مرة أخرى لكي يستعيد مستواه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه ليس لديه ما يخسره في المباريات المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد.

وأكد المدير الفني الألماني أن على حامل اللقب أن يصبح فريقاً "غاضباً" مرة أخرى لاستعادة مستواه.

وافتتح الريدز التسجيل في آنفيلد بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق محمد صلاح، لكن البديل جو ويلوك أدرك التعادل لنيوكاسل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليصعق أصحاب الأرض.

وتركت النتيجة ليفربول سادساً برصيد 54 نقطة من 33 مباراة وتعرضت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لانتكاسة جديدة.

وقال كلوب أن ليفربول بمستواه الحالي لا يستحق المشاركة في البطولة القارية.

ويدعم كلوب فريقه، المبتلى بالإصابات، لاستعادة مستواه عندما يتعافى اللاعبون الأساسيون بقيادة فيرجيل فان دايك، وعند عودة المشجعين أيضاً إلى الملاعب، لكنه أكد الحاجة الآن إلى حلول فورية.

وقال كلوب لوسائل الإعلام: "يشبه الأمر أن كل لاعب في العالم يحتاج إلى الزخم ورد الفعل الإيجابي من نفسه وفي بعض المواقف المحددة، لكن الحلول طويلة المدى جيدة.

"يجب أن نعمل على الحلول قصيرة المدى، ليس من التبسيط الشديد أن أقول (عودة المشجعين والمصابين ستصلح المشكلات)، أعرف ذلك لأنه عندما ينتهي الموسم ويعود بعض المدافعين سنبدأ بشكل مفاجئ اللعب مرة أخرى.

"لكن علينا أن نصبح فريقاً من الصعب مواجهته، يجب أن نكون فريقاً غاضباً بطريقة إيجابية... وسنصبح ذلك مجدداً، الآن لدينا الفرصة وبكل تأكيد ليس لدينا ما نخسره، يبدو الأمر كذلك لأننا نعيش الموقف".

ويخوض ليفربول مواجهة المرحلة القادمة في ضيافة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في الثاني من الشهر القادم.