كلوب مرشح لخلافة كومان في برشلونة

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن إدارة برشلونة ناقشت اليوم الخميس إمكانية جلب يورغن كلوب مدرب ليفربول للإشراف على الفريق.

وتدرس إدارة البارسا حالياً مصير المدير الفني رونالد كومان، عقب السقوط الكارثي أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثيةٍ دون رد في دوري أبطال أوروبا أمس، إضافة للخسارة الأخرى بالنتيجة ذاتها على يد بايرن ميونيخ الألماني قبل أسبوعين.

برشلونة قريب من حسم مصير كومان

ويقترب البلاوغرانا من إصدار قرار حول مستقبل كومان، وقد يحصل ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، مما دفع الإدارة للتفكير ببدائل مناسبة.

وقالت إل ناسيونال أنه تم طرح اسم كلوب بشكل واضح خلال المشاورات الأخيرة.

ويرتبط المدرب الألماني بعقدٍ مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2024، ولا يبدو أن لديه نية بالرحيل عن الريدز قريباً.

وسيضطر برشلونة لدفع قيمة تعويضية كبيرة حتى يحصل على توقيع كلوب وهو أمر مستبعد نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي حالياً.