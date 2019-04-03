كلوب يتحدث عن فان دايك وصلاح

فان دايك وصلاح

طمأن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الجماهير عن حالة المدافع فيرجيل فان دايك قبل مواجهة ساوثهامبتون مساء الجمعة في المباراة التي ستقام ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الألماني: "يتدرب فان دايك بشكل طبيعي وهو الآن بحالة جيدة، إنه يقوم بعمل رائع، أمام موسى سيسوكو لم يستطع الحصول على الكرة، لكنه أجبر اللاعب على اتخاذ القرار الخاطىء".

وعن هدف فوز الريدز على توتنهام هوتسبر (2-1)، علق كلوب: "صحيح أنه هدف عكسي، لكننا احتفلنا بـ (محمد) صلاح لأنه تسبب فيه، يتحدث الجميع عن صيامه عن الأهداف لكنه لا يهتم ويقوم بعمل جيد".

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وعن متابعته للقاء مانشستر سيتي وكارديف اليوم الأربعاء: "ربما سأشاهده، لكن ليس من أجل مانشستر سيتي، بل من أجل كارديف الذي سنواجهه قريباً".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، علماً أن للأخير مباراة مؤجلة.