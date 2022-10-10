كلوب يتهم آرتيتا بالتأثير على حكم مباراة آرسنال و ليفربول

اتهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نظيره الإسباني ميكيل آرتيتا مدير آرسنال الفني بالتأثير على الحكم خلال مواجهة الفريقين في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وانتهى اللقاء المثير بفوزٍ ثمينٍ للفريق اللندني بثلاثة أهداف لاثنين على ملعب الإمارات ليتصدر الغانرز ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، فيما بقي رصيد الريدز ثابتاً عند 10 نقاط في المركز العاشر.

كلوب ينتقد تصرف آرتيتا

ويرى كلوب أن آرتيتا أثر على حكم الساحة مايكل أوليفر الذي وجه بطاقة صفراء لجو غوميز مدافع الفريق الضيف بعد محادثة مع مدرب آرسنال.

وعبر المدرب الألماني عن انزعاجه مما حصل، إلا أنه شدد على أن ما بدر من آرتيتا لم يؤثر بشكلٍ عام على نتيجة المباراة بصورة مباشرة، إلا أنه عمل على تشتيت تركيز لاعبي ليفربول.