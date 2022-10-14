كلوب يحذر لاعبي ليفربول من خطورة هالاند

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن النرويجي إيرلينغ هالاند يعد لاعباً مثالياً في مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه سيتعين على الريدز العمل على الحد من خطورته خلال لقاء الفريقين على ملعب آنفيلد يوم الأحد المقبل.

وقدم نجم بوروسيا دورتموند السابق أداءً مذهلاً في بداية مسيرته مع سيتي وأحرز 20 هدفاً في 13 مباراة بجميع المنافسات حتى الآن منذ قدومه في الصيف الماضي.

ماذا قال كلوب عن هالاند ؟

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: "عندما تواجه أفضل مهاجم في العالم حالياً يتعين عليك ضمان عدم حصوله على الكثير من الفرص، هذا ما سنحاول القيام به.

"لكن المشكلة مع سيتي هي أنه إذا أغلقت المجال أمام هالاند من خلال لاعبين كثيرين فإنك ستفسح المجال أمام لاعبين آخرين من الطراز العالمي، بالتالي هذا لن يسهل الأمور، إنه تحدي كبير، هذه معضلة كروية سنعمل على الوصول لحل لها".

يحتل ليفربول المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات متخلفاً بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض تسع مباريات.

وتابع كلوب: "حالياً مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم، لكننا سنحاول الاعتماد على دعم جماهيري كبير في ملعب آنفيلد."