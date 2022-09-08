كلوب يعلق على ما أثير حول قلقه من ملاقاة نفس مصير توخيل

تلقى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب نادي ليفربول الإنجليزي يوم أمس خسارة قاسية أمام نابولي الإيطالي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت لصالح نابولي بنتيجة 4-1.

وأثيرت ضجة كبيرة عقب المباراة التي خسرها الريدز يوم أمس، خاصة وأن معظم نتائج ليفربول كانت مخيبة للآمال منذ بداية الموسم، ومن كان يتابع ليفربول المواسم الماضية يعلم علم اليقين أن الفريق الذي يلعب هذا الموسم ضائع وليس هو الفريق ذاته الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وصارع على لقب الدوري الإنجليزي مع السيتي حتى النهاية.

تعليق كلوب على قلقه من ملاقاة نفس مصير توخيل مع تشيلسي

نقلًا عن صفحة تويتر الرسمية للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن يورغن كلوب بعد مباراة ليفربول أمس والهزيمة أمام نابولي بنتيجة كبيرة، كانت الصحافة قد وجهت سؤالًا للمدرب الألماني حول ما إذا كان قلقًا من ملاقاة نفس مصير المدرب توماس توخيل الذي تم إقالته من طرف تشيلسي بعد خسارته أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال.

وكانت إجابة يورغن كلوب هي: "لا لست قلقًا في الواقع، الأمر مختلف تمامًا، ملاك نادي ليفربول يتحلون بالهدوء، وهم يتوقعون أن أقوم أنا بحل المشاكل التي يمر بها الفريق حاليًا وليس أحد آخر".

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