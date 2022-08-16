كلوب يغضب من تصرفات نونيز ويصرخ عليه بعد طرده أمام بالاس

شعر المدير الفني الألماني يورغن كلوب بالغضب الشديد من مهاجم ليفربول الجديد النجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز الذي تلقى بطاقة حمراء خلال تعادل الفريق مع كريستال بالاس أمس بهدفٍ لمثله.

وكان الريدز يتأخرون بهدف مع حلول الدقيقة 57 التي شهدت احتكاكاً عنيفاً من مهاجم بنفيكا السابق مع خصمه يواكيم أندرسن مدافع بالاس في لقطة مشابهة لحادثة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مع المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزري في كأس العالم 2006.

ولم يجد الحكم بول تيرني مفراً من طرد الأوروغوياني الصاعد ليضاعف من محن فريقه الذي تمكن من معادلة النتيجة لاحقاً بفضل تسديدة رائعة من الكولومبي لويس دياز.

كلوب يصرخ على نونيز

وبعد تلقيه البطاقة الحمراء، تأخر نونيز في مغادرة الملعب باعتراضه على القرار مما أثار حفيظة كلوب الذي طلب من جيمس ميلنر قائد ليفربول العمل على إخراج زميله سريعاً من أرضية الملعب.

كما باشر الألماني في الصراخ على اللاعب الشاب مطالباً إياه بمغادرة الملعب وعدم إهدار المزيد من الوقت.