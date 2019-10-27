كلوب يكشف طبيعة إصابة صلاح

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابة النجم محمد صلاح التي أجبرته على مغادرة أرضية ملعب آنفيلد خلال اللقاء أمام توتنهام في اللقاء الذي حقق فيه الريدز الفوز بصعوبة بنتيجة 2-1 في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "يعاني مو من إصابة في نفس الكاحل (الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر أمام ليستر سيتي)، إنه يتألم فقط كلما استمر في اللعب.

"ليست مشكلة كبيرة، ستختفي في يوم من الأيام، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي".

وعندما سُئل كلوب عن حالة فيرجيل فان دايك الذي عانى بدوره من الإصابة أيضاً، أجاب قائلاً: "تعرض فان دايك لكدمة في الساق، أمر مؤلم، ولكنه سيكون على ما يرام".

وسقط صلاح على أرضية الملعب قبل أن يتدخل أفراد الجهاز الطبي، ليستقر كلوب على سحب المصري والدفع بجو غوميز في الدقيقة 85.

وسجل صلاح، هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75 ليمنح فريقه الفوز والابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.