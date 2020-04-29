كوتينيو وديمبيلي يثيران خلافاً بين ميسي وبرشلونة

تواصل إدارة برشلونة سعيها لبيع النجم فيليبي كوتينيو نهاية الموسم، في ظل عدم وجود أي نية لبايرن ميونيخ في تفعيل بند شراء عقده المقدر بـ120 مليون يورو.

ووفقاً لتقارير بريطانية فإن محاولات النادي الكتالوني في بيع نجم ليفربول السابق، يقف ضدها أسطورة الفريق وقائده ليونيل ميسي، الذي يفضل التخلي عن عثمان ديمبيلي بدلاً من كوتينيو.

ويؤكد موقع "ذي أثلاتيك" أن ميسي وكبار اللاعبين في البارسا يرون أن كوتينيو ما يزال قادراً على تقديم الإضافة، كما لن يمانعوا بيعه في حال كانت الخطوة تهدف استثمار عائدات بيعه في استعادة مواطنه نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

وفشل ديمبيلي في إثبات جدارته بتقمص ألوان برشلونة منذ انضمامه صيف عام 2017 من بوروسيا دورتموند في صفقة قياسية، ويعود ذلك إلى الإصابات الكثيرة التي تعرض لها، آخرها الإعلان عن غيابه 6 أشهر، قبل إيقاف الموسم بسبب فيروس كورونا الجديد.

وبالعودة إلى مستقبل كوتينيو، فإن تقارير بريطانية أكدت بنسبة كبيرة أن البرازيلي سيعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ، حيث يحظى باهتمام العديد من أندية إنجلترا، وفي مقدمتها تشيلسي وإيفرتون.