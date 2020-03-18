كوتينيو يقترب من توديع بايرن ميونيخ

قال صحيفة "سبورت" الكتالونية أمس الثلاثاء، إن بايرن ميونيخ لم يحدد موقفه حتى الآن حيال مصير فيليبي كوتينيو.

وانضم البرازيلي إلى بطل ألمانيا مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة لمدة موسم واحد، مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء نظير 120 مليون يورو.

ومن المرجح ألا يفعل النادي البافاري، خيار شراء كوتينيو، رغم رغبة لاعب الوسط في البقاء بألمانيا، علماً بأنه لم يكن يشارك أساسياً في الفترة التي سبقت إيقاف البوندسليغا.

ومن المقرر أن يتخذ متصدر الدوري قراراً نهائياً بشأن موقف البرازيلي، عقب استئناف المسابقات مرة أخرى، والتي توقفت بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا، حيث يملك كوتينيو الفرصة لتغيير قناعة مسؤولي البافاري.