كورونا يجبر كافاني على البقاء في باريس

يدرس إيدينسون كافاني تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد إيقاف الموسم الحالي حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن الدولي الأوروغوياني قد يستمر مع نادي العاصمة موسماً إضافياً أو موسمين، بعد تحسن علاقته مع المدرب توماس توخيل ومساعديه.

وفشل المهاجم المخضرم في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي بعد رفض سان جيرمان التفريط بخدماته بأي مقابل مالي، ليستمر على الأقل حتى صيف 2020.

رقمياً، شارك كافاني هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في 22 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى.