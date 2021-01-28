كورونا يهدد لقاء آرسنال وبنفيكا في الدوري الأوروبي

تحدثت تقارير عن أن مباراة آرسنال أمام بنفيكا لحساب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي أصبحت مهددة بسبب فصيلة فيروس كورونا الجديدة.

ويفترض أن يقابل النادي اللندني نظيره البرتغالي أولاً في معقله بالعاصمة لشبونة الشهر القادم، ثم يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع في ملعب الإمارات.

وذكرت شبكة "سكاي" أن آرسنال طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وبنفيكا إقامة لقاء الذهاب على أرض محايدة حتى يتمكن من السفر وحضوره.

وبعد ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، منعت حكومتا بريطانيا والبرتغال السفر بين البلدين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الجديد.

وينتظر أن تعلن حكومة بريطانيا حزمة جديدة من الإجراءات تمنع فيها أي شخص بدخول البلاد نهائياً إذا كان قادماً من البرتغال.

وأفاد التقرير أيضاً أن بنفيكا رفض طلب آرسنال وتمسك باللعب على ملعبه في الذهاب، مما يعني أن بعثة آرسنال قد تخضع للعزل لمدة 10 أيام.

سجلت البرتغال السبت الماضي 15 ألف إصابة بكورونا، الرقم الأعلى عالمياً مقارنة بعدد سكان البلد.