كولومبيا تهزم إكوادور 1-0 في كوبا أمريكا

خطف منتخب كولومبيا فوزاً صعباً على حساب نظيره الإكوادوري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما صباح الاثنين، لحساب المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حالياً في البرازيل.

وسجل هدف اللقاء الوحيد إيدوين كاردونا في الدقيقة 43، بعد جملة جماعية رائعة مع ميغيل بورخا ليسدد الكرة في الشباك، علماً بأن الحكم المساعد رفع رايته بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

كولومبيا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرازيل

بهذه النتيجة، احتل المنتخب الكولومبي وصافة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن غريمه البرازيلي المتصدر الذي حقق فوزاً كبيراً على منتخب فنزويلا بثلاثية نظيفة في مواجهة البطولة الافتتاحية.

فيما بقي رصيد منتخب إكوادور خالياً من النقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.