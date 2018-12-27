كوليبالي يؤكد افتخاره بلون بشرته رداً على هتافات جماهير إنتر العنصرية

كوليبالي بعد طرده الذي أثار الجدل نظراً لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل على ماتيو بوليتانو

علق مدافع نابولي كاليدو كوليبالي على الأحداث التي وقعت في مباراة فريقه أمس أمام مستضيفه إنتر وأكد على فخره بلون بشرته.

وتعرض النجم السنغالي لهتافات عنصرية مسيئة من قبل بعض جماهير النيراتزوري في أكثر من مناسبة أثناء المباراة التي انتهت بفوز صاحب الضيافة بهدفٍ دون رد وتلقى البطاقة الحمراء بعد سخريته من الحكم.

ونشر كوليبالي عبر حسابه على موقع "تويتر" رسالة قال فيها: "حزين بسبب الخسارة وترك زملائي بالأخص، لكني فخور بلون بشرتي، وبكوني فرنسي وسنغالي ونابوليتاني ورجل".

كييليني: ما فعله رونالدو أمام أتالانتا يثبت قيمته

سولاري يتطلع لإحياء ريال مدريد

جيل جديد يهدد هيمنة ميسي ورونالدو

ركلة جزاء صلاح أمام نيوكاسل تثير الجدل

بلهندة مطلوب في الدوري الفرنسي

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، قد علق على الواقعة وقال أنه طلب من حكم المباراة إيقافها بسبب الهتافات العنصرية بحق كوليبالي.

وأدت النتيجة لاتساع الفارق بين نابولي صاحب المركز الثاني ويوفنتوس المتصدر في قمة الترتيب إلى تسع نقاط.