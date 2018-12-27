كييليني: ما فعله رونالدو أمام أتالانتا يثبت قيمته

رونالدو يحتفل بهدفه الحاسم

أشاد جيورجيو كييليني مدافع يوفنتوس، بزميله كريستيانو رونالدو، نظراً للدور الذي يقدمه مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.

وقرر المدرب ماسيميليانو آليغري إراحة النجم البرتغالي خلال مواجهة يوفي أمس الثلاثاء أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي.

وجرى الزج برونالدو في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، حينما كان حامل اللقب يتأخر بنتيجة 1-2 ويخوض المواجهة منقوصاً إثر طرد رودريغو بينتانكور، لينجح في إدراك التعادل ويخطف نقطة ثمينة لفريقه.

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وقال كييليني عن زميله: "في هذا الموسم تعرضنا للحظات صعبة خلال 3 مباريات أمام أتالانتا ونابولي وإيمبولي، وكان رونالدو سبب إنقاذنا في جميع هذه المواجهات.

"ظهوره بهذا الشكل الحاسم في 3 مباريات ليس صدفة أبداً فنحن نعلم ما يمكنه تقديمه للفريق.

"حصل على راحة لأنه كان بحاجة لها للمواصلة في قمة مستواه، وفور دخوله ظهر تأثيره الكبير خلال لحظات قليلة".

يذكر أن هدف رونالدو كان الثالث عشر له في جميع البطولات هذا الموسم، ليقود يوفنتوس للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي.