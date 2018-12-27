ركلة جزاء صلاح أمام نيوكاسل تثير الجدل

محمد صلاح

سواء تألق أو قدم مباراة عادية، يستحوذ محمد صلاح على اهتمام الصحف والمواقع الرياضية في إنجلترا والعالم عقب كل مباراة يظهر بها رفقة ليفربول، وإن لم يكن الأمر بشكل إيجابي هذه المرة.

أمام نيوكاسل يونايتد أمس الأربعاء، وفي مرحلة منتصف المشوار للدوري الإنجليزي، ضرب الريدز برباعية نظيفة، ليحقق انتصاراً منح لاعبي يورغن كلوب صدارة الترتيب بفارق مريح وصل إلى 6 نقاط عن أقرب مطارديه توتنهام.

فيما هز الدولي المصري الشباك مرة واحدة من ركلة جزاء أثارت الجدل، وصنعت عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة.

شنت جماهير نيوكاسل هجوماً على صلاح، بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها، ونفذها بنجاح بداية الشوط الثاني، وذلك بدعوى تعرضه لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل بول داميت، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات لاعبي الفريق الضيف.

ردود الأفعال على ركلة الجزاء جاءت في معظمها سلبية للغاية، ونقل موقع صحيفة "آس" الإسبانية عن تقارير أنها في أفضل الأحوال مشكوك فيها.

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وأوضح الموقع أن هذه الركلة هي الأولى لليفربول على ملعب آنفيلد منذ نوفمبر 2017، كما شدد على أن مشجعي نيوكاسل يطلبون تفسيراً "للسبب الذي دعا الحكم لاحتساب مثل هذه الركلة".

وأظهرت الإعادة التليفزيونية للعبة أن الاحتكاك الذي وقع بين صلاح وداميت "ضعيف"، ورأى كثيرون أن النجم المصري لا يستحق ركلة جزاء، كما قالوا أنه سقط بشكل مبالغ فيه.

وأردف الموقع الرياضي أن جماهير ليفربول "ستدافع عن صلاح" وتؤكد أن داميت أقدم على خطأ حقيقي يستوجب ركلة الجزاء.