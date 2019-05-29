كومان لا يستبعد تدريب برشلونة

لم يستبعد المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان أمس احتمالية تدريب برشلونة الموسم القادم في ظل شائعات اقتراب إقالة إيرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق.

ورد كومان في مؤتمر صحفي على سؤال بخصوص إن كان بإمكانه تكذيب ترشيحه لقيادة البارسا: "سيكون ذلك سهلاً، لكني لن أفعلها".

ورفض الهولندي الإسهاب في الموضوع، مفضلاً الحديث عن نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي سيقام الأسبوع المقبل في البرتغال.

وصرح كومان: "أعتقد أن هذا (المؤتمر الصحفي) عن المنتخب الهولندي وأرغب في أن يظل كذلك".

يذكر أن مستقبل فالفيردي بات موضع شك بعد إقصاء برشلونة المذل من دوري الأبطال وخسارة كأس ملك إسبانيا.