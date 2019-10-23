كونتي: لا مجال للندم أمام بوروسيا دورتموند

شدد أنتونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على ضرورة بذل لاعبيه قصارى جهدهم خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمعهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لا أعرف إذا كان تكرار الأداء الذي قدمناه أمام برشلونة سيكون كافياً للفوز، علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا يكون لدينا أي ندم في نهاية اللقاء.

"علينا أن نلعب بأقصى إمكانياتنا، إنها بطولة صعبة للغاية، ونحن نحاول أن نبدأ مساراً جديداً في دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد ليست لدينا الخبرة لكننا نريد خوض المباراة حتى لا نشعر بندم في النهاية".