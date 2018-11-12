كونتي يستبعد تدريب ريال مدريد

أنتونيو كونتي

مر ريال مدريد يمر بفترة صعبة هذا الموسم تحت قيادة المدرب يولين لوبيتيغي الذي تمت إقالته مؤخراً بعد خسارة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة بنتيجة 1-5 على ملعب كامب ناو.

وتم تعيين سانتياغو سولاري الذي كان مديراً فنياً للفريق الثاني في النادي الملكي بدلاً من لوبيتيغي بصورة مؤقتة، لكن نتائج الفريق الأول بدأت في التحسن مباشرة بعد الاعتماد على الأرجنتيني.

وكانت تقارير قد تحدثت في الفترة التي سبقت اختيار سولاري عن مفاوضات مع المدرب أنتونيو كونتي الذي رحل عن تدريب تشيلسي الصيف الماضي.

ورد المدير الفني الإيطالي على ما تناقلته وسائل الإعلام قائلاً: "بالنسبة لي سيكون من الأفضل أن أنتظر حتى بداية الموسم الجديد من أجل قيادة فريق آخر وبدء العمل مجدداً".

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وتابع في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أفكر في قيادة وتدريب (كريستيانو) رونالدو (نجم يوفنتوس حالياً)، دربت العديد من النجوم الرائعين وحققت النجاح معهم، يقدم رونالدو مستويات جيدة، و(المدرب ماسيميليانو) آليغري يقوم بعمل كبير مع يوفنتوس.

"بالطبع سيكون أفضل لي أن أدرب في إيطاليا، أنا إيطالي وعائلتي تعيش هنا، لكني لا أعلم ما قد يحدث في المستقبل".

يذكر أن كونتي أشرف على يوفنتوس من قبل ونجح في قيادته للفوز بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات، قبل أن يرحل لقيادة المنتخب الإيطالي، ثم تشيلسي الذي قاده بدوره للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة.