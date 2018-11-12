ماركا: الأجواء تشتعل في برشلونة بعد الخسارة من بيتيس

لويس سواريز

خسر برشلونة على أرضه أمام ريال بيتيس أمس بنتيجة 3-4 ضمن الدوري الإسباني بعدما طُرد النجم إيفان راكيتيتش.

وكشفت صحيفة "ماركا" الصادرة من مدريد عن حوار ادعت أنه دار بين لاعبي البارسا بعد نهاية اللقاء، حيث دار شجار بين جيرارد بيكيه ولويس سواريز بسبب ما حدث خلال المواجهة، حيث لام كلٌ منهما الآخر على ما قام به في بعض المناسبات.

وقال سواريز لزميله: "لا يمكنك أن تلومني على ما حدث، تمريرة خاطئة ليست السبب في كل ما حصل".

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وأكدت الصحيفة أن الدولي الأوروغوياني دخل في نقاش آخر مع آرتورو فيدال الذي أهدر بدوره فرصة محققة بسبب عدم تفاهمه مع سواريز.

يذكر أن هذه الخسارة تعتبر مفاجئة نظراً لعودة النجم ليونيل ميسي بعد تعافيه الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع في ذراعه الأيمن، كما أنه سجل هدفين لم يكونا كافيين لإنقاذ برشلونة.