كونتي يعطي إنتر الضوء الأخضر لضم كافاني

عرض وكلاء النجم إيدينسون كافاني خدمات اللاعب على إنتر ميلان الذي يبحث عن مهاجم جديد، فيما أعطى أنتونيو كونتي، مدرب النيراتزوري الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع صاحب الـ 33 عاماً عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

ويرغب إنتر في التعاقد مع مهاجم جديد في ظل إمكانية رحيل مهاجمه لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

وكان كافاني قد ارتبط أيضاً بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، فيما لم يقدم له باريس سان جيرمان عرضاً لتجديد عقده حتى الآن.

وشارك الهداف الأوروغوياني في 22 مباراة خلال الموسم مع باريس سان جيرمان أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3.