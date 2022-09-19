كشف جول كوندي لاعب الدفاع الجديد في نادي برشلونة بحسب التقارير الإعلامية سبب تفضيله الانضمام إلى النادي الكتالوني بدلًا من البلوز تشيلسي، وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي إشبيلية هذا الصيف.

وأوضح كوندي أن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا كان المفتاح الرئيسي الذي جعله يختار الانضمام للقلعة الكتالونية على الرغم من العروض التي قدمت له خلال فترة الانتقالات وأبرزها كان من النادي الإنجليزي تشيلسي.

جول كوندي لاعب برشلونة (المصدر: أ ف ب)

كوندي يوضح سبب انضمامه إلى برشلونة بدلًا من تشيلسي

بحسب موقع "Tribalfootball"، يقول كوندي أن تشافي كان مصرًا جدًا وأخبره أنه يريده في البارسا، ويتابع: "عندما تحدثت لتشافي أخبرني أنني مناسب لخطته في اللعب والتي تتمثل ببدء بناء الهجمات من خط الدفاع، وهو ما يناسب سرعتي ومهارتي في التوقع في أرضية الملعب".

ويستكمل كوندي: "تشافي يريد فريق هجومي، يضغط طوال المباراة ويركض كثيرًا، ولقد رأى أنني مناسب لهذه المنظومة في اللعب وأنا أيضًا أفضل هذه الطريقة، وبرأيي تشافي مدرب مميز، ورأيت الموسم الماضي طريقة اللعب الخاصة به والتغييرات التي أجراها والطريق والمشروع الرياضي الذي يخطط الوصول إليه".

وخاضت برشلونة حربًا طاحنة في سوق الانتقالات مع تشيلسي للتوقيع مع كوندي، حيث أوضح اللاعب الفرنسي في ختام حديثه: "لقد تحدثت مع توخيل وشعرت أيضًا أنه يريد انضمامي للبلوز، ولكن ببساطة فضلت تشافي وبرشلونة في النهاية".

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