هالاند يقترب من معادلة هذا الرقم للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز

واثق الخطوة يمشي ملكًا، هذا هو أقرب وصف للدبابة البشرية النرويجية المهاجم إيرلينغ هالاند ، والذي يسجل حضوره منذ بداية الموسم من خلال تسجيل الأهداف المميزة على الصعيد المحلي والأوروبي مع ناديه الجديد مان سيتي.

وحتى الآن استطاع مهاجم السيتي الفذ هالاند تسجيل 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 8 جولات فقط ليتربع على ترتيب هدافي البريميرليغ، كما أنه سجل 3 أهداف خلال مبارتين مع السيتي في دوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية ودرتموند.

إيرلينغ هالاند مهاجم مان سيتي (المصدر: أ ف ب)

هالاند يقترب من معادلة رقم سواريز

وبحسب آخر الإحصاءات والأرقام التي تابعناها، فعلى ما يبدو أن النجم النرويجي ومهاجم السيتي هذا الموسم في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية، حيث أن صاحب الـ22 عامًا على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في دوري الأبطال.

وبالأرقام، لويس سواريز سجل 27 هدفًا في 73 مباراة شارك فيها في دوري أبطال أوروبا، في حين أن هالاند سجل 26 هدفًا خلال 21 مباراة لعبها في دوري الأبطال، لذلك فهو في طريقه ليس فقط لمعادلة رقم سواريز، بل قد يتخطى هذا الرقم خاصة وأنه في بداية مسيرته الكروية والتي على الأقل ستمتد حتى 14 عامًا قادمًا.

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