كيتا: كلوب ليس لديه لاعبون مفضلون

أكد نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول، أن يورغن كلوب المدير الفني للريدز، ليس لديه معاملة خاصة مع أي لاعب في الفريق.

ولا يزال الدولي الغيني يسعى لإثبات نفسه مع بطل أوروبا، حيث عانى لاعب لايبتزيغ السابق، من عدة إصابات عطلته عن التألق مع الفريق.

وقال كيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لا أعتقد أن كلوب لديه خيارات مفضلة، أو شخص يمكن ذكره بشكل خاص، لأنه يتواصل بحرية وصراحة مع جميع اللاعبين.

"كلوب يحب الضحك والمزاح وتربطه علاقة رائعة للغاية مع جميع اللاعبين".

وبسؤاله عما إذا كان ساديو ماني هو اللاعب المفضل لكلوب، أجاب ضاحكاً: "إذا كان بإمكاني الوصول لمستوى ماني و(محمد) صلاح، فربما سأكون المفضل له في يوم من الأيام".

وعن فارق النقاط الست عن الوصيف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، علق: "إنها إنجلترا، وكل ما يمكن قوله أن جميع المباريات مهمة، والمباراة التالية دائماً هي الأهم، وبعد ذلك يمكننا الاستعداد للمواجهة المباشرة مع مانشستر سيتي".