كيليان مبابي يتسلم شارة القيادة في المنتخب الفرنسي

البوابة – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اختيار نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ليكون قائدًا للمنتخب خلفًا لقائد الفريق السابق الحارس هوغو لوريس.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، فإن مبابي وافق على استلام شارة القيادة في المنتخب الفرنسي بعد حوار دار بينه وبين مدرب الفريق الحالي ديديه ديشامب.

كيليان مبابي كابتن منتخب فرنسا الجديد

نشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تغريدة الإثنين الماضي عبر "تويتر" جاء فيها: "ديديه ديشامب اختار كيليان مبابي ليكون القائد الجديد للديوك، وأنتوني غريزمان الكابتن الثاني في حالة غياب مبابي".

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وكانت القناة التلفزيونية الرسمية في فرنسا قد اقتبست ما جاء على لسان مدرب فرنسا الذي قال: "كيليان يستوفي جميع المتطلبات اللازمة لتحمل هذه المسؤولية، وهو عنصر فعّال جدًا للمجموعة سواء داخل الملعب أو خارجه".

إضافة لما سبق، كان بالفعل قد تم ترشيح مبابي صاحب الـ24 عامًا لاستلام شارة القيادة في المنتخب منذ أن أعلن لوريس اعتزاله دوليًا في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن مبابي لعب 66 مباراة دولية حتى الآن، وكان أحد المفاتيح الرئيسية في نجاح المنتخب الفرنسي بالفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، إلى جانب دوره المهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.