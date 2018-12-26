أهداف مباراة واتفورد وتشيلسي 1-2 الدوري الإنجليزي

هازارد (وسط) يقود تشيلسي للفوز

تغلب تشيلسي على مستضيفه واتفورد بهدفين لهدف ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إيدين هازارد التسجيل للبلوز في الدقيقة 45+1 بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش وضعته في موقف انفراد بالحارس بن فوستر، تلاه التعادل سريعاً بعد دقيقتين بواسطة روبرتو بيريرا الذي تلقى تمريرة من خوسيه هوليباس.

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وفي الدقيقة 58 ارتكب فوستر خطأ أدى لاحتساب ركلة جزاء سجلها هازارد بنجاح معلناً عن هدف البلوز الثاني.



بهذا الفوز، ارتقى تشيلسي إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، ونقطتين عن آرسنال الخامس، فيما بقي واتفورد تاسعاً برصيد 27 نقطة.