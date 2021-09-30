لابورتا يجتمع بلاعبي برشلونة في غياب كومان

اجتمع جوان لابورتا رئيس برشلونة بلاعبي الفريق على انفراد ليلة أمس الأربعاء بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقوها أمس أمام بنفيكا 0-3 في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن رئيس البارسا تحدث إلى اللاعبين وساندهم وشدد على وجود "خطة" لمعالجة ما يحصل من مشاكل.

رئيس برشلونة يتجاهل كومان

وخلال خطابه مع نجوم الفريق، لم يتطرق لابورتا للحديث عن المدير الفني الحالي رونالد كومان في إشارة إلى أنه لن يكون ضمن مخططات النادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن لابورتا اجتمع بعناصر برشلونة في غياب كومان الذي كان يؤدي واجبه الرسمي من خلال الرد على وسائل الإعلام.

ولدى سؤال المدير الفني الهولندي عن مستقبله خلال مؤتمر صحفي، أكد أسطورة البارسا السابق أن اللاعبين يدعمونه بشكل كامل، إلا أنه اعترف بجهله حيال موقف الإدارة من استمراره.