لابورتا يستفز ريال مدريد

لا يخفي جوان لابورتا تطلعاته للعودة لرئاسة برشلونة في الانتخابات القادمة في 2021، حتى أنه جهز مشروعاً يتضمن عودة تشافي هيرنانديز ونيمار، وحاول تجديد شعبيته بين الجماهير باستفزاز الغريم ريال مدريد.

ويفتخر لابورتا بالفترة التي ترأس فيها النادي وشهدت إنجازات تاريخية في عهد المدرب بيب غوارديولا، ويعتبر من إنجازاته أن ريال لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا في عهده.

وقال لابورتا لمحطة "كواترو": "كان من الرائع أن أقود برشلونة في فترة شهدت الكثير من ألقاب دوري الأبطال والدوري الإسباني، لم يحصل ريال مدريد على أي لقب أوروبي في عهدي".

وحقق الملكي لقب دوري الأبطال 4 مرات خلال خمس سنوات بين 2014 و2018 في عهد رئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو الذي يواجه انتقادات وضغوطاً شديدة من الجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام.

وقال لابورتا أنه سيحسم قرار الترشح للانتخابات آواخر العام الحالي، وأشار إلى أن مشروعه يتضمن الاستعانة بـ"أصحاب الثقة"، وعلى رأسهم نيمار كلاعب، وتشافي كمدرب.

وأضاف: "لو كنت رئيساً لاستعدت نيمار بالطبع، لكن الرؤية لم تكن واضحة بشأنه مع الرؤوساء الآخرين"، أما عن قائد البارسا السابق ومدرب السد الحالي في قطر، قال لابورتا: "سيكون تشافي خياراً متاحاً وطبيعياً بالتأكيد، سيأتي وقت مناسب وسيتعين عليه الاختيار".