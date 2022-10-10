لابورتا يهاجم باريس ومان سيتي ونيوكاسل ويطالب بإقامة دوري السوبر

هاجم جوان لابورتا رئيس برشلونة عدة أندية أوروبية كبيرة خلال اجتماع لجمعية النادي العمومية، كما شدد مجدداً على ضرورة إقامة بطولة دوري السوبر.

ولطالما طالب البارسا إضافة لعدة أندية ضخمة في القارة العجوز على غرار ريال مدريد ويوفنتوس بتنظيم بطولة جديدة تكسر احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وتوفر مصدر دخل جديد يفوق ما تدره مسابقة دوري الأبطال على المشاركين فيها من عائدات.

ماذا قال لابورتا خلال اجتماع جمعية برشلونة العمومية؟

أكد رئيس النادي الكتالوني: "تشتت الأندية المدعومة بموارد غير محدودة الأوضاع، وهذا يمنعنا من التعاقد مع أبرز النجوم خوفاً من العواقب الاقتصادية، ويويفا يسمح لهذه الأندية بالاستمرار على نفس النهج بمنحهم المزيد من القوة."

ويعني لابورتا بهذه التصريحات أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد المملوكة من قبل هيئات تمثل حكومات خليجية والمتميزة بقدراتها المالية الكبيرة التي تستقطب بفضلها أبرز نجوم كرة القدم.

وأضاف: "لذلك نحن ندعم إقامة دوري السوبر، لأننا نريد المزيد من التنافسية، بحيث تتنافس الأندية بفضل مواردها دون التشتيت القادم من الحكومات.

"أضحك عندما اسمع أن هذه الأندية المدعومة تقول أن دوري السوبر للأندية الغنية، لكن لا شك لدي أن هذه البطولة ستكون مفتوحة ومبنية على أسس الجدارة واحترام المسابقات المحلية."