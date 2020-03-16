لاعبون ممنوعون من كرة القدم بعد زوال خطر كورونا

يحيط الغموض بكثير من القضايا المتعلقة بكرة القدم بعد وباء كورونا الذي ظهر فجأةً، وسبب توقف جميع بطولات الدوري الكبرى.

نتيجة لذلك، طرأت مشكلة تتعلق بمستقبل بعض النجوم، إذا ما عاد النشاط الرياضي في وقت متأخر هذا الموسم.

وتعطلت الدوريات الكبرى مؤقتاً لمدة أسبوعين، ويتوقع خبراء امتداد فترة الحظر حتى مايو القادم، مما يعني أن الموسم قد يمتد حتى يوليو إذا زال خطر وباء فيروس كورونا الجديد.

وسيؤدي تمديد الموسم الحالي إلى تأجيل يورو 2020، لكن ستظهر مشكلة أخرى تتعلق بعقود اللاعبين التي تنتهي عادة في يونيو، مما يعني عدم إمكانية مشاركتهم في شهر الحسم لهذا الموسم.

وتشمل المشكلة اللاعبين المعارين حتى نهاية الموسم الأصلي في 30 يونيو، ولا يمكن وضع استثناءات في العقود الموثقة.

ومن أبرز ضحايا هذه الأزمة إيدينسون كافاني ولايفين كورزاوا وتوماس مونييه، ثلاثي باريس سان جيرمان، ودافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي، ويان فريتونخين مدافع توتنهام، ونيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد، وكذلك ثلاثي تشيلسي، بيدرو رودريغيز وويليان وأوليفييه جيرو، ومن نابولي الثنائي درايس ميرتينز وخوسيه كاييخون.

وفي إسبانيا لن يتضرر برشلونة، لكن ريال مدريد قد يفقد حارسه المعار ألفونس آريولا بعد نهاية يونيو، بينما سيعاني من المشكلة نجوم آخرون في الليغا، مثل مارتن أوديغارد في ريال سوسييداد، وسيرخيو ريغيلون من إشبيلية وروبرتو سولدادو في غرناطة.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن قانون بالغالب يسمح لهؤلاء اللاعبين باستكمال الموسم، وذلك بتمديد عقودهم لحين انتهائه نظراً للحالة الاستثنائية التي تشهدها البطولات حالياً.