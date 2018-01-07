مورينيو يفرض شرطاً وحيداً على يونايتد لتجديد عقده

جوزيه مورينيو

فرض جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد شرطاً وحيداً على إدارة الشياطين الحمر في حالة رغبتهم بتجديد عقده الجاري الممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، والتي أكدت أن مدرب يونايتد طالب إدارة النادي برصد مبلغ 80 مليون جنيه استرليني من أجل صفقات فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير الجاري.

وقالت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي تلقى رداً بالرفض من قبل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر، وهو ما ترتب عليه تقدم مورينيو بطلب ليكون له تدخل أكبر فيما يخص الانتقالات المقبلة، كشرط لتجديد عقده.

تقرير: ليفربول يتراجع عن ضم محرز

تقرير: يوفنتوس يخسر خدمات ديبالا شهراً بداعي الإصابة

الغيابات تحاصر ريال مدريد

ملخص مباراة كالياري ويوفنتوس 0-1 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة نوريتش سيتي وتشيلسي 0-0 كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى مورينيو لضم عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مثل داني روز ظهير توتنهام، أو ريان سيسينيون نجم فولهام الشاب، وتوماس ليمار لاعب وسط موناكو المهاجم.

ويأتي رفض إدارة مانشستر يونايتد في ظل رؤيتهم أن النادي لا يحتاج حالياً للصفقات مع اكتساح مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز وابتعاده في جدول الترتيب، ويرون أن توفير الأموال للصيف أمر أكثر واقعية.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد رجحت أن الموسم الجاري سيكون الأخير لمورينيو على رأس الجهاز التدريبي لمانشستر يونايتد.