لويس إنريكي يرفض العودة لتدريب برشلونة

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أنه لن يعود للإشراف على برشلونة إذا ما قررت إدارة النادي إقالة المدير الفني الحالي رونالد كومان خلال الأيام القادمة.

وقضى إنريكي فترة ناجحة مع البارسا كلاعب ومدرب، إلا أنه لا يفكر بالعودة لكتالونيا خلال الفترة الحالية.

وقال الإسباني: "لا أعتقد أن لدى (جوان) لابورتا (رئيس البارسا) رقم هاتفي، لن أترك منتخب إسبانيا الوطني، ارتبط بعقد مع الفريق وهم أرادوني منذ البداية لذلك لن أرحل."

الساعات القادمة مهمة لتحديد مصير كومان مع برشلونة

يذكر أن التقارير تشير إلى أن الساعات القادمة ستكون مهمة في تحديد مصير كومان بعد خسارة البلاوغرانا أمس بثلاثية دون رد أمام بنفيكا.

ويلتقي الفريق الكتالوني مستضيفه أتلتيكو مدريد ليلة السبت المقبل لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.