ليبي يحترف في الدوري الأميركي

محمد المنير

تعاقد أورلاندو سيتي مع محمد المنير قادماً من بارتيزان بلغراد، ليصبح أول ليبي يخوض غمار الدوري الأميركي.

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وكان المنير (25 عاماً) الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، قد بدأ مسيرته في صفوف الاتحاد الطرابلسي في 2010، قبل انتقاله إلى دينامو مينسك البيلاروسي، ومنه إلى بارتيزان بلغراد، حامل لقب الدوري الصربي.