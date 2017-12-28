المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

ليبي يحترف في الدوري الأميركي

ليبي يحترف في الدوري الأميركي
2.5 5

نشر 28 كانون الأول/ديسمبر 2017 - 21:23 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
محمد المنير
محمد المنير

تعاقد أورلاندو سيتي مع محمد المنير قادماً من بارتيزان بلغراد، ليصبح أول ليبي يخوض غمار الدوري الأميركي.

إيقاف كارفاخال لمباراة واحدة مع ريال مدريد
مورينيو يعيش أزمة في مانشستر وثنائي لإنقاذه
مليون دولار تحرم المغاربة من مشاهدة ميسي
آرسنال يريد محرز لخلافة أوزيل
ملخص مباراة الكويت والإمارات 0-0 خليجي 23

وكان المنير (25 عاماً) الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، قد بدأ مسيرته في صفوف الاتحاد الطرابلسي في 2010، قبل انتقاله إلى دينامو مينسك البيلاروسي، ومنه إلى بارتيزان بلغراد، حامل لقب الدوري الصربي.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
© Al-Akhbar. All rights reserved

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

sports_editor avatar
 