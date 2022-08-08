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ليدز يهدد برشلونة باللجوء للقضاء إن لم يحصل على أموال رافينيا

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 08 آب / أغسطس 2022 - 07:39
رافينيا (المصدر: أ ف ب)
FORT LAUDERDALE, FLORIDA - JULY 19: Raphinha #22 of FC Barcelona looks on during the first half of a preseason friendly against Inter Miami CF at DRV PNK Stadium on July 19, 2022 in Fort Lauderdale, Florida. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

يواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة في تغطية تكاليف التعاقدات التي أجراها خلال فترة الانتقالات الحالية، على الرغم من أن النادي حسم صفقات مهمة مثل رافينيا البرازيلي والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. 

وبحسب آخر التقارير، فإن صفقة البارسا التي ضم خلالها اللاعب البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو قد تجلب له بعض المتاعب عاجلًا أم آجلًا.

رافينيا (المصدر: صفحة برشلونة على تويتر)
رافينيا (المصدر: صفحة برشلونة على تويتر)

ليدز يونايتد يهدد برشلونة بقضية عالمية

خرج أندريا رادريزاني رئيس نادي ليدز يونايتد عن صمته خلال الأيام الماضية، ووجه تهديدًا مباشرًا لبرشلونة، وقال في تصريحات نقلها موقع "آر إم سي" الفرنسي: "لا أعرف ما يحدث في الكواليس، ولا أعرف كيف عثروا فجأة على الأموال".

وأضاف: "برشلونة مطالب بدفع أموال صفقة رافينيا بحلول 2 أيلول المقبل، وإن لم يحدث ذلك فسيكون لدينا قضية عالمية في وسائل الإعلام عن نادي برشلونة". 

من جهته، أكد جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني مرارًا وتكرارًا أن النادي قادر على تسجيل جميع التعاقدات التي أجراها، وأضاف أن الإدارة مستعدة لبيع المزيد من الرافعات لتوفير المزيد من الأموال بهدف تسجيل جميع الللاعبين والالتزام بضوابط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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كلمات دالة:برشلونةليدز يونايتدجوان لابورتا

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