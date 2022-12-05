ليساندرو مارتينيز: التواجد مع ميسي في منتخب الأرجنتين يشعرني بـ "القشعريرة"

أكد المدافع الأرجنتيني الشاب ليساندرو مارتينيز أن شرف اللعب بجوار مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم قطر 2022 يشعره بـ "القشعريرة".

قاد "ليو" المنتخب الأرجنتيني لبلوغ الدور ربع النهائي بعد الفوز يوم السبت الماضي على نظيره الأسترالي بهدفين لهدف في دور الـ 16.

وسجل صاحب الـ 35 عاماً هدف بلاده الأول، ولعبت خبرته دوراً محورياً كالعادة في منح الأرجنتين بطاقة العبور.

مارتينيز يتغنى بـ ميسي

أكد مدافع مانشستر يونايتد في تصريحات نقلها موقع "أي دي" الهولندي: "رؤية ليو يقدم كل ما بجعبته على أرض الملعب يشعرني بالقشعريرة، ونحن بدورنا نقدم كل بوسعنا من أجله.

"إنه أعظم لاعب على مر التاريخ، وتواجدي إلى جانبه في المنتخب يجعلني أشعر بفخر كبير."

يذكر أن ميسي سجل 3 أهداف حتى الآن في مونديال قطر وبات منتخبه على موعدٍ مع نظيره الهولندي في مواجهة مرتقبة يوم الجمعة القادم لحساب الدور ربع النهائي.