ليفاندوفسكي مستاء من إدارة بايرن ميونيخ

تمانع إدارة بايرن ميونيخ رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تقدم بطلب لمغادرة النادي وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس.

ووضع النادي الألماني شرطاً تعجيزياً لرحيل المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً، إذ تطالب الإدارة بـ 100 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عنه.

وقالت شبكة "سكاي دويتشلاند" الألمانية أن "ليفا" يرغب بالانتقال لفريق أوروبي كبير قبل الوصول لعامه الـ 35.

ويرتبط المهاجم بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023، لكن النادي البافاري لم يقترح عليه أي تمديد حتى الآن.

وكان ليفاندوفسكي مطلوباً في السابق من قبل أندية ريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.

وخاض اللاعب 331 مباراة مع بايرن ميونيخ سجل خلالها 297 هدفاً في جميع المسابقات.

كما مثل منتخب بولندا في 122 لقاء زار خلالها الشباك 69 مرة.