ليفربول يريد مهاجم لاتسيو لمساندة صلاح وماني وفيرمينو

دخل مهاجم لاتسيو خواكين كوريا رادار ليفربول، إذ يدرس مسؤولو الريدز التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط الهجوم.

وأوضحت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن صاحب الـ 25 عاماً قد يكون متاحاً لبطل أوروبا مقابل 25 مليون يورو الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يهدف للتعاقد مع كوريا من أجل لعب دور البديل لثلاثي خط الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

ويرتبط الريدز بالتعاقد مع أكثر من مهاجم من نجوم الكرة الأوروبية حالياً، وأبرزهم تيمو فيرنر هداف لايبتزيغ، وجايدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.