ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على خدمات سفيان أمرابط

حث المدرب الألماني يورغن كلوب إدارة ناديه ليفربول على التحرك سريعاً لاقتناص النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا والمطلوب أيضاً من قبل مانشستر يونايتد.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً عروضاً رائعة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وارتبط اسم المغربي ببرشلونة ويونايتد سريعاً منذ شهر يناير الماضي، إلا أن الفيولا تمسك بجوهرته وأبعده عن سوق الانتقالات في ذلك الوقت.

لكن مسؤولي النادي الإيطالي يدركون أن البيع بات أمراً حتمياً هذا الصيف مع تبقي عام أخير على الاتفاق الذي يربطهم بأمرابط.

كلوب يطالب ليفربول باستقطاب أمرابط

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن كلوب طلب من إدارة الريدز العمل على جلب نجم خط الوسط المدافع في ظل اقتراب البرازيلي فابينيو من الرحيل.

وستكون فرصة مشاركة نجم أسود الأطلس بصفة أساسية أكبر بالتالي بحال انتقاله إلى ليفربول مقارنة بمانشستر يونايتد الذي سينافس فيه البرازيلي الآخر كاسيميرو.