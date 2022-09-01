ليفربول يضم آرثر ميلو على سبيل الإعارة

كشفت التقارير خلال الساعات الماضية عن توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم لاعب الوسط المميزالبرازيلي آرثر ميلو على سبيل الإعارة.

ولا يخفى على أحد أن ليفربول منذ بداية الموسم الحالي ظهرت معاناته في خط الوسط تحديدًا، وذلك بسبب غياب أبرز نجوم الوسط لديه بسبب الإصابات مثل تياغو ألكانتارا وتشامبرلين، وكيتا، لذلك كان الألماني كلوب مطالبًا بتعزيز خط الوسط بلاعب إضافي حتى لا يقع في هذه الأزمة في مرات أخرى.

Medical scheduled in the afternoon for Arthur Melo as Liverpool and Juventus are closing on final details of loan deal for Brazilian midfielder. NO buy option as things stand 🚨🔴🇧🇷 #LFC



Arthur has accepted right after the first call received by LFC yesterday night. #DeadlineDay pic.twitter.com/ZfyzCL7Chj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

آرثر ميلو إلى ليفربول على سبيل الإعارة

كشف خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تفاصيل الاتفاق بين ليفربول ويوفنتوس، حيث أن الريدز ضم البرازيلي آرثر من يوفنتوس على سبيل الإعارة، وحتى الآن خيار شراء اللاعب غير متوفر بالنسبة لليفربول.

ومن المتوقع أن يصل نجم وسط برشلونة السابق آرثر ميلو إلى ليفربول ظهر اليوم للخضوع للفحوصات الطبية، وبحسب رومانو فإن نجم الوسط آرثر وافق على الانتقال إلى ليفربول مباشرة بعد تلقيه للمكالمة الأولى يوم أمس من الريدز.

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