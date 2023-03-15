ليفربول يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

البوابة – من المقرر أن يسمح نادي ليفربول الإنجليزي برحيل نجم الدفاع في الفريق اللاعب الإنجليزي نات فيليبس، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيف المقبل.

وعلى الرغم من احتياج الريدز للبدلاء خلال الفترة التي ضربت فيها الإصابات الفريق وخاصة الخط الخلفي، إلّا أن كلوب لم يعتمد على فيليبس هذا الموسم في أي مناسبة.

ليفربول يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الرياضية، فإن اللاعب صاحب الـ25 عامًا سيسمح له نهاية الموسم الحالي بأن يستكمل مسيرته الكروية في مكان آخر خارج أسوار الأنفيلد.

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وكان متوقعًا أن يغادر فيليبس في سوق الانتقالات الشتوي في يناير الماضي، إلّا أن النادي فضل الاحتفاظ به تحسبًا لوقوع أي إصابة في صفوف الفريق.

ويقع حاليًا ضمن اهتمام المدرب يورغن كلوب أسماء عدة في الدفاع أبرزها فان دايك، كوناتي، غوميز وماتيب، كما يخطط النادي أيضًا لاستقطاب اسم آخر الصيف المقبل لتدعيم الصفوف الخلفية.