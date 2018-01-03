ليكيب تختار تشكيلة عام 2017 المثالية

رونالدو ونيمار وبوفون

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تشكيلتها المثالية لعام 2017، والذي كان لريال مدريد الإسباني حصة الأسد فيها.

وجاء النجم كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم على رأس القائمة.

وفي مركز حارس المرمى، اختير جيانلويجي بوفون، حامي عرين يوفنتوس الذي وصل مع البيانكونيري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتُوج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

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واختارت الصحيفة أربعة من لاعبي ريال مدريد المتوجين بألقاب الدوري الإسباني ودوري الأبطال وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وهم رونالدو ومارسيلو وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

كما ضمت التشكيلة المثالية نجم برشلونة ليونيل ميسي، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من باريس سان جيرمان، أولهم نيمار دا سيلفا وزميله داني ألفيش (يوفنتوس سابقاً)، إضافة إلى المهاجم إيدينسون كافاني.

وضمّت التشكيلة مدافع بايرن ميونيخ ماتس هوملز، ولاعب وسط تشيلسي ومنتخب فرنسا نغولو كانتي.

يُذكر أن رونالدو حصل على 398 صوتاً في مركز المهاجم، مقابل 361 لكافاني، فيما حاز ميسي على 405 أصوات متفوقاً على نيمار في مركز خط الوسط المهاجم.