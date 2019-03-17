ليكيب: غريزمان يتطلع للانتقال إلى برشلونة

أنتوان غريزمان

كشفت تقارير صحفية عن عودة النجم أنتوان غريزمان إلى دائرة اهتمامات برشلونة من أجل تعزيز خطه الأمامي.

وطبقاً لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، بدأ الدولي الفرنسي يفكر جدياً في الرحيل عن أتلتيكو مدريد بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس، وذلك رغم تجديد عقده بداية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة البلاوغرانا تستعد للإنقضاض على اللاعب مستغلة رغبته الحالية في الرحيل، كما أنها ستسعى لإقناعه بتخفيض راتبه السنوي.

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وكان غريزمان قد رفض جميع محاولات البارسا من أجل ضمه الصيف الماضي، وفضّل البقاء في مدريد، لكنه صار منفتحاً على خيار الرحيل الآن أكثر من أي وقت مضى، وفقاً للصحيفة الفرنسية.

وتعرض موسم أتلتيكو مدريد لضربة موجعة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس، كما سقط أمام أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني أمس، وهو ما وسّع فارق النقاط بينه وبين برشلونة المتصدر.