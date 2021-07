ماذا جرى بين ميسي ونيمار بعد نهائي كوبا أمريكا؟

شهد نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل مواجهة من نوع خاص بين الصديقين ليونيل ميسي ونيمار.

ورغم أن الغلبة كانت من نصيب نجم التانغو بفضل هدفٍ مميز سجله آنخيل دي ماريا بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء النهائي الذي احتضنه ملعب ماراكانا، إلا أن ذلك لم يمنع الزميلين السابقين في برشلونة من إظهار احترامهما لبعضهما البعض.

ولعب النجمان سوياً في صفوف البارسا 4 أعوام، وقادا الفريق الكتالوني للفوز بثلاثية تاريخية موسم 2014-2015.

وأنهى "ليو" صاحب الـ 34 عاماً أخيراً عقدته الدولية مع منتخب بلاده، كونه خسر 3 نهائيات في كوبا أمريكا أعوام 2007 و2015 و2016، إضافة لنهائي كأس العالم 2014.

في المقابل، سيبقى هداف باريس سان جيرمان يمني النفس في الفوز بلقب البطولة القارية الذي استعصى عليه حتى الآن.

NEYMAR 😔 crying after losing copa America final vs Argentina 🤧 pic.twitter.com/1Zl5xSl5GH

في المقابل، انهار نيمار الذي يصغر زميله بـ 5 أعوام بعد صافرة النهاية، إلا أنه تمالك نفسه وذهب لتهنئة ميسي في بادرة تؤكد روحه الرياضية العالية.

Messi took a moment to console Neymar during the celebrations 💙



(via @esport3) pic.twitter.com/ONwC3cCV27