ماذا سيفعل ريال مدريد بعد خسارة الكلاسيكو المذلة؟

مع أن أنصار ريال مدريد طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة عقب خسارة الفريق المذلة على أرضه أمام الغريم برشلونة بنتيجة 4-0 في لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني أمس الأحد، إلا أن صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي أكدت أنه لن يتم التسرع في اتخاذ أي قرار.

وشددت الصحيفة الصدارة من العاصمة الإسبانية أن القائمين على النادي الملكي يحللون بهدوء ما حصل في الكلاسيكو للوقوف على المتغيرات التي تسببت بهذا السقوط غير المبرر.

كما أن التراخي الذي بدا على اللاعبين وهو ما أكده المدافع ناتشو فيرنانديز أمر سيتم أخذه بعين الاعتبار أيضاً.

ويحلق ريال مدريد في صدارة الليغا برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن إشبيلية ثاني الترتيب، و 12 نقطة عن برشلونة الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع.

وما زال أمام البارسا مباراة مؤجلة يمكنه من خلالها تقليص الفارق أكثر مع غريمه الأزلي، إلا أن الوضع الحالي لريال مدريد لن يتغير مبدئياً.

وقالت ماركا أنه لن تتم إقالة المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي وجهت له معظم الانتقادات نظراً للتشكيلة التي اختارها وللطريقة التي تعامل فيها مع تقدم البارسا بهدفين نظيفين مع بداية الشوط الثاني.

ويرى مسؤولو الميرينغي أن الظفر باللقب المحلي يعد نتيجة إيجابية بالنظر إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في الفريق.

ومع أن غاريث بيل وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش تواجدوا على دكة البدلاء، إلا أنه لم يتم الاعتماد عليهم في المباراة نظراً للدور المتواضع الذي اعتادوا على تقديمه بحال مشاركتهم في مواجهات سابقة.

وستواصل إدارة ريال سعيها للتخلص من هؤلاء اللاعبين، علماً بأن عقود بيل وإيسكو آلاركون وماريانو دياز ستنتهي بحلول الصيف القادم.

وسيركز النادي جهوده على تأمين صفقة الهداف كيليان مبابي قبل أن يركز على تعزيزات أخرى في المراكز التي تحتاج إلى ذلك.