ماذا قال فلورنتينو بيريز عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي؟

قال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن دوري السوبر الأوروبي سيعود بالنفع على كرة القدم في أوروبا.

وأضاف بيريز، الذي يرأس رابطة البطولة: «سنساعد كرة القدم على جميع المستويات والأصعدة، وسنأخذها إلى المكان الصحيح الذي تستحقه».

وأعلن 12 نادياً من كبار القارة الأوروبية أمس الأحد عن توصلهم لاتفاق بشأن تكوين بطولة جديدة تحت مسمى (دوري السوبر)، والتي سيشارك فيها بداية من أغسطس المقبل حتى 20 فريقاً، بمواجهات في منتصف الأسبوع احتراماً لمواعيد البطولات المحلية.

وتضم المجموعة المؤسسة للبطولة التي ستغير المشهد داخل أوروبا كلاً من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس (إيطاليا)، وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا)، فضلاً عن دعوة 3 أندية أخرى، ينتظر أن يكون من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في بيان الأندية المؤسسة للبطولة: «بالنظر للمستقبل، تأمل الأندية المؤسسة فتح خط المحادثات مع الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (فيفا)، بحثاً عن أفضل الحلول لبطولة دوري السوبر، ومن أجل كرة القدم العالمية».

وتابع البيان أن تكوين البطولة الجديدة جاء رداً على «حالة عدم الاستقرار في النظام الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية" بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأردف: «على مدار سنوات، كان هدف الأندية المؤسسة تحسين كفاءة وكثافة البطولات الأوروبية الحالية، وبشكل خاص، تكوين بطولة تضم أفضل الأندية واللاعبين الذين سيتنافسون فيما بينهم بشكل مستمر».

كما أشار المؤسسون في بيانهم إلى أنه بهذه «الرؤية الإستراتيجية والنهج التجاري"، سيكون الهدف هو «زيادة القيمة والمساعدة لصالح هرم كرة القدم ككل"، من خلال مباريات عالية الجودة بين أندية كبيرة ستساهم بـ«موارد مالية إضافية لعالم كرة القدم».

وسيقوم شكل البطولة على مشاركة 20 فريقاً، الـ 15 المؤسسين للبطولة، بالإضافة إلى 5 أندية ستتأهل سنوياً وفقاً لأدائها.

وسيتم تقسيم الأندية العشرين على مجموعتين، ستخوض بينها مباريات ذهاب وإياب، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى تلقائياً لربع النهائي عن كل مجموعة، فيما يخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس دوراً فاصلاً (بلاي أوف) من مباراتين، على أن يقام النهائي في مايو من مباراة واحدة على ملعب محايد.