12 نادياً يعلنون تأسيس دوري السوبر الأوروبي

وافق 12 نادياً من أكبر أندية القارة الأوروبية بشكل رسمي على إنشاء بطولة جديدة، أطلق عليها اسم "دوري السوبر الأوروبي".

وأعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً من خلال بيان مشترك عن اتفاقية لإنشاء بطولة كرة قدم جديدة، وسط اعتراضات كبيرة من جانب الاتحادات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلاً عن حكومات دول كبيرة على غرار بريطانيا وفرنسا.

ووقع على البيان أندية ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.

وأضافت الأندية في البيان المشترك: "من المتوقع أن تنضم 3 أندية أخرى كأندية تأسيسية قبل الموسم الافتتاحي، والذي يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن".

"المسابقة الجديدة تضم 20 فريقاً بواقع 15 عضواً مؤسساً و5 فرق تتأهل للبطولة".

"ستتلقى الأندية المؤسسة 3.5 مليار دولار من أجل خطط البنية التحتية وتعويض تأثير فيروس كورونا".

"الأندية المؤسسة تتطلع إلى عقد محادثات مع يويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل بحث الأمر".

وكشف البيان عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيكون رئيس الرابطة الخاصة بمسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وجاء قرار الأندية المنظمة بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي من المشاركة في جميع المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

ونشرت الأندية الـ 12 المؤسسة للبطولة الجديدة "دوري السوبر الأوروبي"، بيانات رسمية لتبرير موقفها من إطلاق البطولة.

وتضمنت البيانات التي نشرتها الأندية نفس المضمون عن أسباب إقامة البطولة الجديدة وأهدافها، وجاء في المقدمة ريال مدريد، باعتبار أنه صاحب الفكرة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "أعلن 12 نادي أوروبي من كبار أندية القارة توصلهم لاتفاق لتشكيل مسابقة جديدة، وهي دوري السوبر الأوروبي وسيحكمها الأندية المؤسسة لها".

"بالنظر إلى المستقبل، تتطلع الأندية المؤسسة إلى إجراء مناقشات مع يويفا وفيفا للبحث عن أفضل الحلول لهذا الدوري ولكرة القدم العالمية بشكل عام".

"انطلق هذا الدوري الجديد بسبب الوباء الذي تسبب في عدم استقرار الأندية من الناحية الاقتصادية، وعلى مدى سنوات سعت الأندية المؤسسة إلى تحسين جودة المسابقات الأوروبية، لذلك تم إنشاء هذه البطولة التي سيتواجد بها أفضل اللاعبين والأندية".

"في الأشهر الأخيرة كان هناك حوار مكثف مع الهيئات الرئاسية حول الشكل المستقبلي للمنافسات الأوروبية، وتعتقد الأندية المؤسسة أن الحلول المقترحة من قبل المنظمين لا تحل هذه المشاكل، والتي تتعلق بالحاجة إلى أقوى المباريات للحصول على قيمة اقتصادية عالية".

"سيشارك 20 نادياً من ضمنها 15 من مؤسسي هذه البطولة، والـ 5 أندية الأخرى سيتم تصنيفها بناء على ما سيقدموه خلال المواسم القادمة، وستقام المباريات خلال الأسبوع، وستواصل الأندية المنافسة في البطولات المحلية".

بدوره، نشر مانشستر سيتي بياناً أوضح فيه مزيداً من التفاصيل عن نظام البطولة، حيث قال: "تنطلق البطولة في شهر أغسطس بمشاركة الأندية في مجموعتين تضم كل واحدة 10 فرق، وتقام مباريات المجموعات بنظام الذهاب والإياب، مع تأهل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة تلقائياً إلى ربع النهائي".

"الفرق التي تحتل المركزين الرابع والخامس ستتنافس بعد ذلك في مباراة فاصلة من مباراتين على المركزين المتبقيين في ربع النهائي، وسيتم استخدام صيغة خروج المغلوب من مباراتين للوصول إلى النهائي في نهاية شهر مايو، وسيتم إقامته كمباراة واحدة في ملعب محايد".

"في أقرب وقت ممكن بعد بدء منافسة الرجال، سيتم أيضاً إطلاق دوري سيدات، مما يساعد على تقدم وتطوير لعبة السيدات".

وأوضح مانشستر سيتي أن البطولة السنوية الجديدة ستوفر نمواً اقتصادياً أكبر ودعماً لكرة القدم الأوروبية من خلال التزام طويل الأجل بالمدفوعات غير المحدودة، والتي ستنمو بما يتماشى مع عائدات دوري السوبر.